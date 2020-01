Petrix Barbosa é novamente acusado de suposto assédio, desta vez contra Flayslane

30/01/2020 | 13:11



O participante Petrix Barbosa foi novamente envolvido em um caso de suposto assédio dentro do reality. Na festa que aconteceu no dia 29 de janeiro, o competidor ficou em cima de Flayslane, que estava sentada no chão, e foi acusado pelos internautas de ter roçado suas partes íntimas na cabeça da sister. Depois, é possível ver que Petrix levanta e começa a rir junto com os outros companheiros de programa. No vídeo que viralizou nas redes sociais, entretanto, não vemos exatamente qual foi a reação de Flayslane depois do ocorrido.

No Twitter, inúmeros internautas se mostraram indignados com a situação:

Petrix, em uma noite de festa, roçou a cabeça da Flay (ela estava bêbada) na genitália dele na sala e riu com os imbecis, mas não é assediador, apontou uma usuária.

Meu pai, TODO vídeo que eu vejo dessa festa tem o infeliz do PETRIX agarrando alguma mina, comentou uma segunda.

Gente, o Petrix sabe que a casa é filmada 24 horas, né? A produção avisou para ele, né? Porque não é possível, escreveu um terceiro.

O perfil oficial de Flayslane nas redes sociais também falou sobre o caso:

A Flay, assim como qualquer outra mulher, merece respeito, estando em sã consciência ou bêbada. O que o seu colega de confinamento, Petrix, fez enquanto ela estava bêbada, é INADMISSÍVEL. Até quando as mulheres terão que passar por isso? RESPEITEM AS MINAS!