Estádio Mineirão recebe tirolesa que passa por cima do gramado

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



30/01/2020 | 12:18



Na última terça-feira (28/1), o estádio Mineirão (Governador Magalhães Pinto), em Belo Horizonte (MG), recebeu uma nova atração: a Tirolesa MeuMineirão. A experiência permite que os visitantes deslizem por cima do gramado a 35 metros de altura. Ela funciona de terça-feira a domingo (em horários específicos) e custa R$ 50 por pessoa.

A tirolesa percorre 220 metros a partir do anel superior do estádio. Durante o trajeto, que dura de 16 a 26 segundos, é possível atingir uma velocidade que varia de 20 a 45 km/h, conforme o peso do praticante, que influencia diretamente na aceleração da descida.

O ingresso para a Tirolesa MeuMineirão pode ser adquirido na recepção do Museu Brasileiro do Futebol (MBF) ou pelo site meumineirao.com.br. Não há restrição de peso, sendo necessário apenas que o equipamento se ajuste adequadamente ao corpo do praticante, de acordo com as especificações do fabricante. Já a idade mínima é de 4 anos e a altura deve ser superior a 1,10m.

Tirolesa MeuMineirão Tirolesa MeuMineirão – Belo Horizonte (MG)

Terça-feira a sexta-feira: 11h, 13h30 e 15h

Sábado, domingo e feriados: 11h e 13h30

Valor: R$ 50,00



Conheça alguns dos maiores estádios do mundo