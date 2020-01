Da Redação, com assessoria

30/01/2020 | 12:18



A palavra “saudade” quer dizer tanta coisa, em uma intensidade tão grande, que só mesmo a música para traduzir o seu verdadeiro sentido. Hoje (30), o Spotify aproveita o Dia da Saudade para relembrar muita sofrência, mostrando quais faixas que levam a palavra no título são as mais ouvidas de todos os tempos pelos usuários do Spotify no Brasil. Confira!

Top 10 músicas com “saudade” no título

1. Saudade Nível Hard – Yasmin Santos

2. Louca de Saudade (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

3. Ressaca de Saudade (Ao Vivo) – Wesley Safadão

4. Saudades do Tempo – Maneva

5. Saudade do Caramba (Ao Vivo) – João Neto & Frederico

6. Quando Bate Aquela Saudade – Rubel

7. Nem de Graça/Saudade Arregaça (Ao Vivo) – Pixote

8. Saudade do Meu Ex (Ao Vivo/Acústico) – Marília Mendonça

9. Ei, Saudade (Ao Vivo) – Marília Mendonça

10. Saudade – Konai, Luis Linz, Mazili

