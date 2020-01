30/01/2020 | 12:10



O pai da atriz Patricia Pillar, Nuno Pillar, morreu na última terça-feira, dia 28, aos 88 anos de idade.

Segundo informações do colunista Léo Dias, Nuno estava há dez dias internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele, que era Capitão de fragata da Marinha do Brasil, foi sepultado na última quarta-feira, dia 29, no Cemitério Memorial do Carmo, também no Rio.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Além de Patrícia, Nuno também era pai de Denise Pillar.