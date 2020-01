30/01/2020 | 12:10



Ivete Sangalo encantou na noite da última quarta-feira, dia 29, ao performar no palco do Teatro Multiplan, no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A cantora performou alguns de seus hits e, além de esbanjar talento, chamou a atenção pelo visual!

Para a ocasião, Ivete surgiu com um cabelo comprido no estilo Rapunzel e fez graça diante do público enquanto cantava e dançava.

Além dos fãs, a artista foi prestigiada por Preta Gil, que marcou presença no show e, nas redes sociais, declarou:

Vim assistir minha irmã e matar a saudade que sinto dela, te amo infinito!!! E a nossa roupa combinou aliás nosso amor combina tudo!!!