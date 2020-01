Do Diário do Grande ABC



30/01/2020



A cantora Billie Eilish irá realizar apresentação especial na cerimônia deste ano do Oscar, que ocorre em 9 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela utilizou suas redes sociais para revelar o show na maior premiação do cinema mundial.

Trata-se de performance totalmente inesperada, uma vez que a artista de 18 não concorre dentro da categoria de melhor canção original, cujas versões são apresentadas ao vivo no evento. Neste ano, disputam a estatueta as faixas ''''Into The Unknown'''' (do filme ''''Frozen 2''''), ''''I Can''''t Let You Throw Yourself Away'''' (na animação ''''Toy Story 4''''), ''''(I''''''''m Gonna) Love Me Again'''' (do longa ''''Rocketman''''), ''''I''''m Standing With You'''' (do drama ''''Superação: O Milagre da Fé'''') e ''''Stand Up'''' (do filme ''''Harriet'''').

Não há detalhes sobre a participação da jovem popstar no Oscar nem em qual momento do show ela irá aparecer - no palco ou no tapete vermelho.

Em 26 de janeiro, Billie marcou seu nome da história do Grammy, maior premiação da música internacional. Ela venceu os troféus de álbum do ano, artista revelação, canção do ano e gravação do ano, sendo a artista mais jovem a realizar o feito e se tornado a primeira mulher.

A cantora vem ao Brasil em maio para show no Allianz Parque, em São Paulo (dia 30), e na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (dia 31). Ainda há ingressos para o show na Capital.