SBCTrans é a única a formalizar proposta pelo transporte de São Bernardo

30/01/2020



Atual detentora do contrato de concessão para explorar o transporte coletivo em São Bernardo, a SBCTrans foi a única empresa a oficializar proposta na licitação aberta pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) para gerenciamento do sistema municipal. O edital prevê lote único para administração do serviço no município.

Rodada de abertura de envelopes com as ofertas foi feita na manhã desta quinta-feira (30), na sede da Secretaria de Finanças, na Avenida Kennedy. A etapa durou 15 minutos e, após o recebimento da proposta, os responsáveis pela concorrência pública suspenderam os prazos para análise de documentos.

Milena Braga Romano, diretora executiva da SBCTrans, representou a empresa durante o certame. Ela adiantou que a companhia mudará de nome – passará a ser Bernatrans. “Foi preciso montar uma nova empresa, porque a SBCTrans não pode mais participar de licitações públicas, pois já se encerrou o tempo determinado”, disse, evitando informar qual valor que foi oferecido pela gerência das 66 linhas municipais.

No edital, a administração Morando prevê obter R$ 310,9 milhões no contrato, cuja duração é de 25 anos, podendo ser prorrogada por mais cinco.

Milena acredita que toda documentação por parte da companhia está correta e que, nos próximos dias, seja avaliada a oferta financeira para dar andamento ao processo licitatório. No momento da colheita dos envelopes, os técnicos da Prefeitura não fizeram apontamentos críticos à papelada.

A SBCTrans explora o transporte coletivo de São Bernardo desde 1998, em contrato assinado ainda na gestão de Mauricio Soares. O prazo era de 25 anos de concessão, prazo prorrogável por mais cinco. O acordo foi estendido em 2013, pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT), mas venceu em 2018, já sob gestão Morando. O tucano fez aditamentos para manter o serviço – o último em setembro de 2019, válido por um ano.