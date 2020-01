Sto.André suspende licitação de transporte da Vila Luzita

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



30/01/2020 | 11:37



A SATrans, autarquia que administra o sistema de transporte coletivo de Santo André, suspendeu, sem prazo de reabertura, a licitação para subconcessão das linhas de ônibus do corredor tronco que alimenta a Vila Luzita.

A decisão, assinada pelo superintendente da SATrans, Ajan Marques de Oliveira, foi publicada na manhã desta quinta-feira (30), no Diário Oficial. Nenhuma explicação foi dada no documento.

A concorrência envolve a operação dos 16 itinerários de transporte coletivo da região, ao valor de R$ 56,3 milhões e vigência de contrato pelo período de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco anos.

Atualmente, o sistema da Vila Luzita é operado a título precário pela Suzantur desde 2016, na administração do ex-prefeito Carlos Grana (PT) – à época, Grana contratou a Suzantur em forma emergencial após a Expresso Guarará, que geria as linhas, entrar com pedido de falência.

Conforme edital, a estimativa da Prefeitura de Santo André, administrada atualmente por Paulo Serra (PSDB), era abrir nesta sexta-feira (31) envelopes com propostas de interessados no ramal.

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de Santo André para obter mais informações acerca do caso e aguarda posicionamento oficial.