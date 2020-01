Kim Kardashian e Kanye West estão fazendo terapia de casal para salvar casamento

30/01/2020 | 10:11



Parece que Kim Kardashian e Kanye West estão vivendo uma fase complicada no casamento. Isso porque, de acordo com o site Radar Online, ambos estão vivendo vidas completamente separadas atualmente e decidiram pedir ajuda profissional para tentar reverter a situação. Uma fonte deu os detalhes:

- Eles tentaram terapia alguns anos atrás e isso, essencialmente, salvou o casamento deles. Eles esperam que um raio possa cair duas vezes, revelou a pessoa próxima.

Em contato com outra fonte, a publicação afirma que os problemas na relação recomeçaram após o nascimento do quarto filho do casal, Psalm, de oito meses de vida, e o despertar espiritual de Kanye.

- Eles têm sessões de terapia pelo menos uma vez por semana, em que cada um desabafa sobre suas frustrações com um especialista, que dá dicas sobre como se abrir e se comunicar melhor, explicou o informante, que destacou que a iniciativa parece estar funcionando para o casal.

- O terapeuta está dando sugestões para que eles recuperem a vida sexual.

Kim e Kanye estão casados desde 2014 e juntos são pais de quatro crianças: North, de seis anos de idade, Saint, de quatro anos, Chicago de dois e o mais novo, Psalm.