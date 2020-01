No BBB20, festa acaba em treta e Felipe dispara sobre Mari: - Estão dando bola para serpente

30/01/2020 | 10:11



O clima esquentou no BBB20! O confinamento já está causando as primeiras brigas entre os participantes e eles já começaram a se dividir em grupos. Na noite da última quarta-feira, dia 29, aconteceu a Festa do Líder e a comemoração deu o que falar!

Mas antes disso, pela tarde, os brothers e sisters receberam um celular para fazer fotos e vídeos, que ficarão passando no telão e também serão divulgado nas redes sociais. Em um momento, alguns dos homens da casa estavam posando para uma foto - a maioria deles sem camisa - e, ao ver a cena, Marcela soltou:

- Quem que inventou o macho hétero? Olha, meu deus do céu, que vergonha. Autoestima de homem tinha que encapsular e vender.

Que figura!

Além da fala cômica de Marcela, o dia seguiu com alguns momentos nem tão leves assim. Bianca foi conversar com Petrix sobre o ginasta ter colocado ela no paredão com o voto do líder. A blogueira disse:

- Só peço que você não faça isso nunca mais. Isso aqui é um jogo. Você só não é a minha opção de voto porque eu sinto. Então, eu peço para você não brincar mais com isso. Pelo menos comigo.

A noite chega e com ela vem junto uma festança! Os competidores puderam relaxar na Festa do Líder que foi inspirada em ginástica olímpica, por conta de Petrix. Eles dançaram horrores e teve até tentativa de pegação! Petrix, Guilherme e Felipe tentaram ficar com Gabi, mas a loira recusou todos os pedidos.

Durante a festa, Petrix estava conversando com Lucas e os dois mostraram que a estratégia de tentar queimar as mulheres que namoram para o público, tentando seduzi-las, é verdade! O ginasta disse que gosta de dançar e isso pode ser um ponto positivo para eles. Ao final da conversa, o loiro ainda falou:

- É o único jeito de a gente ganhar isso aqui, queimando elas.

Que babado!

Ao final da festa, Mari estava conversando com Lucas na sala. A influencer questionou o fisioterapeuta se ele achava que ela é falsa. Depois de pressionar o loiro, ele responde que sim:

- Você acha que foi falsidade eu falar isso para você? Eu fui sincera. Mas para você achar que eu sou falsa, tem algum motivo. E qual é o motivo? Então fala para eu me explicar, questionou a namorada do ex-BBB Jonas.

Lucas respondeu que achava que ela tinha vantagens e sabia como jogar por conta de ser próxima de alguém que já esteve na casa e ainda disse:

- Teu namorado já participou do jogo. Óbvio que é, não vou mentir.

Lá vem a treta! No final da festa, Babu, Victor Hugo e Hadson já estavam dormindo, quando alguns outros brothers chegaram no quarto fazendo barulho. O ator acordou com o barulho e se irritou com a falta de consideração. Ele saiu do quarto e depois cobrou Pyong e Felipe na cozinha:

- Que isso, falta de consideração. Invasão de espaço, olha o tamanho dessa casa, velho! Não entendi qual a de vocês agora!, disse o artista.

Depois ele pediu desculpas para o hipnólogo, mas não disse o mesmo para o arquiteto.

Depois da discussão, Lucas chegou na cozinha e foi cobrar Felipe por ele ter ficado de conversa com Mari. O arquiteto não gostou nada disso e ainda botou a culpa na influencer por Babu ter se irritado com o barulho.

- Vocês estão dando bola para p***a de serpente! Vocês estão de brincadeira, cara! A mina está desestabilizando todo mundo. Eu preciso ganhar essa prova do líder.

Eita!

A prova do líder ocorre nesta quinta-feira, dia 30, e mais babados prometem chegar junto com ela.