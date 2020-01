Blogueira é mordida enquanto nadava com tubarões: - Arrancou um pedaço do meu braço

30/01/2020 | 10:11



Ana Bruna Avila passou por um susto e tanto! Em viagem pelas Bahamas, a blogueira foi nadar com tubarões e acabou ganhando uma mordida no braço. Por meio de seu Instagram, ela mostrou registros do passeio e, de quebra, o ferimento que ficou após o incidente. Por meio do Stories, ela primeiro se demonstrou empolgada com o fato de ver os tubarões de perto:

- Gente, esse fazia parte do sonho da minha vida, que eram os tubarões. E eu vou deitar ali com os tubarões, vocês vão ver.

Momentos depois, ela volta ao Stories para explicar o que rolou:

- Acho que devem ter botado um olho gordo desgraçado na minha viagem. Vocês são muito filho da mãe, sério! O tubarão que eu estava nadando agora me mordeu e arrancou um pedaço do meu braço, disse ela bem-humorada e já mostrando o curativo.

Depois, ela ainda mostrou a foto do momento exato da mordida e relatou que estava bem:

- Eu estou muito bem! Já fizeram o curativo aqui (...) depois eu vou no médico.