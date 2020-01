Miley Cyrus e Liam Hemsworth finalizam acordo de divórcio

30/01/2020 | 10:10



Miley Cyrus e Liam Hemsworth finalizaram o acordo de divórcio! O ex-casal havia anunciado a separação em agosto de 2019 e, agora, a documentação necessária foi encaminhada para que eles se declararem solteiros, segundo informações do TMZ. Todo o acordo foi acertado em dezembro e os advogados dos atores resolveram tudo, antes de mandar os documentos para o juiz responsável pelo caso.

O processo foi bem tranquilo, ao contrário de alguns términos polêmicos, principalmente pelo fato de ambos não terem tido filhos e já terem resolvido que todos os pets que mantinham juntos, iriam ficar aos cuidados de Miley.

Desde o anúncio do fim do casamento, a cantora engatou um namoro com Cody Simpson, enquanto Liam tem sido visto com frequência na companhia da modelo australiana Gabriella Brooks.

O TMZ ainda indicou que a documentação está toda pronta, mas o juiz só irá finalizar o processo mesmo no dia 22 de fevereiro.