Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 10:06



O delegado João Jorge Ferreira da Silva, da Seccional de Limeira, no Interior de São Paulo, foi baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Eduardo Yoshimoto, no Jardim Paramount, em São Bernardo. O policia estava com sua esposa no carro quando foi abordado, reagiu, e foi alvejado por uma bala de arma de fogo.

Os criminosos fugiram levando a arma e o celular de Silva. O delegado foi socorrido e levado para o Hospital Brasil, na Vila Assunção, em Santo André. Ele não corre risco e seu estado de saúde é estável.

O caso foi registrado no 2º DP (Rudge Ramos) de São Bernardo.