Gestão do calote

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 09:57



Devo, não nego. Esta é uma sugestão de frase para marcar o governo Lauro Michels, que nos últimos sete anos está à frente da Prefeitura de Diadema. Por não quitar o aluguel, a Secretaria de Saúde do município está sendo obrigada a mudar de endereço. Situação já vivenciada por outros importantes órgãos da administração.



No caso específico da Saúde, o calote é estimado em R$ 80,5 mil. Dados do Portal da Transparência mostram que em 2019 apenas dois meses (agosto e dezembro) foram quitados. Nos outros dez o proprietário do imóvel ficou sem receber os R$ 5.750 que deveria. Além disso, somente R$ 11,5 mil foram pagos, ou seja, 12% do total.



Apesar de não honrar os compromissos por tanto tempo, o Paço de Diadema nega que tenha sido despejado. Por nota, declara que “diante da crise econômica que o País apresenta, Diadema, assim como diversos outros municípios, sofre com a queda de arrecadação, e alguns contratos possuem atrasos”



O governo Lauro Michels vai além e alega que já havia acordo com o dono da edificação para que a desocupação ocorresse tão logo a Secretaria de Saúde estivesse funcionando em outro local. Que a mudança é planejada e trará economia para os cofres da cidade.



É fato que o Poder Executivo jamais fez menção de tentar esconder o passivo. Entretanto, procura negar o óbvio ao dizer que não existe evacuação por falta de pagamento, mas sim uma mudança planejada, que resultará em benefício para o caixa da municipalidade.



Tal afirmação soa como tentativa de esconder o sol com peneira. Até porque, tornou-se prática da gestão Lauro Michels não honrar as despesas com locação, como este Diário tantas vezes já mostrou.



Só para relembrar algumas delas, em fevereiro de 2019, o restaurante popular no bairro Serraria e a Universidade Aberta do Brasil enfrentaram transtornos semelhantes. Houve acordo para preservar o primeiro equipamento. O segundo acabou transferido. No ano anterior, foi a Secretaria de Defesa Social que ficou sem teto.