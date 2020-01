Anitta vai a lançamento de filme de Gabriel Medina e depois chama matches do Tinder para jantar

30/01/2020 | 09:10



Na noite da última quarta-feira, dia 29, Anitta foi prestigiar Gabriel Medina, que está divulgando o seu novo filme homônimo. O evento aconteceu em São Paulo e Anitta chamou o surfista de querido amigo em seu Instagram, ao mostrar fotos da noite.

Bruna Griphao, que está sendo apontada como affair de Medina, também foi prestigiá-lo no evento, assim como o cantor Thiaguinho!

Depois, usando o Stories, Anitta celebrou mais uma vez sua conta verificada no Tinder:

- Me respeita, que eu já fui verificada no Tinder, queridos! Já dei três matches só agora! Nesses últimos 30 minutos, três matches! Respeita a minha verificação! (...) Eu consigo ver todo mundo que me curtiu, não era só 99 pessoas, não! Tinham 500 e não sei o que curtidas! Não gostei de nenhuma pessoa, mas tinha... e agora que me verificaram já deu três matches. Vou responder essas mensagens agora! Me encontrem aí, botem raio de cinco quilômetros em São Paulo, brincou.

Ela ainda mostrou o banquete que ganhou do hotel onde estava hospedada e, ao mostrar que tinha muita comida, e precisava de mais pessoas para aproveitar o momento, a cantora disse:

- Você deu match em mim aí no Tinder vem aqui, pra gente jantar isso aqui. (...) Tô falando sério, eu preciso de convidados pra gastar isso comigo.

Será que alguém realmente foi?