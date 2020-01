Caribe: 5 resorts perfeitos para viagens em família

Redação

Do Rota de Férias



30/01/2020 | 08:18



Estrutura na praia, complexo de piscinas, espaços dedicados às crianças, monitores de plantão, bares, restaurantes e atividades ao ar livre. Esses são alguns dos serviços inclusos nas diárias de resorts do Caribe. Espalhadas por destinos como México, República Dominicana e Curaçao, os hotéis são perfeitos para viagens em família.

5 resorts para famílias no Caribe

Now Sapphire Riviera Cancun

Cercado por belas áreas florestais e de frente para uma praia de areias brancas e águas cristalinas do Caribe mexicano, o Now Sapphire Riviera Cancun oferece atividades para toda a família.

Para os adolescentes, por exemplo, o local conta com quadra poliesportiva, vôlei aquático e de praia, trampolim aquático e passeios de bicicletas – todas essas atividades podem ser acompanhadas pelos pais. Já os menores conseguem desfrutar do recém-lançado parque aquático, exclusivo para eles.

Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino

Aberto em dezembro de 2019, na ilha holandesa de Curaçao, o novo Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino conta com três amplas piscinas e tem foco principalmente em famílias com crianças, embora ofereça inúmeros atrativos para grupos de amigos e casais de todas as idades.

Isso inclui uma extensa lista atividades ao ar livre, como futebol e vôlei de praia, ioga, quadra de tênis, academia, aulas de dança, culinária e até mesmo workshop de coquetéis. As crianças podem ainda se divertir durante o dia todo no Euro-Bungee, super pula pula onde os pequenos voam suspensos por duas cordas elásticas.

Sunscape Akumal Beach Resort & Spa

Também aberto no final do ano passado, o Sunscape Akumal Beach Resort & Spa é o primeiro hotel da marca em Akumal, ao sul de Riviera Maya e próximo a destinos históricos, como as ruínas maias de Tulum e Cobá.

Além do belo destino, o local não desaponta na estrutura completa para famílias, contando com comodidades como cinco piscinas, spa e salão de jogos, além de oferecer atividades ao ar livre, incluindo vôlei de praia, pingue-pongue, aulas aeróbicas na piscina, vôlei aquático, caiaques, mergulho e stand up paddle.

A mais recente novidade do resort é o Rex Dino Land, parque temático onde os dinossauros ganham exemplares em tamanho real. O complexo também conta com atrações como brinquedos, piscinas, camas elásticas, fliperamas e até mesmo sinuca para os adultos.

Reflect Cancun Resort & Spa

O Reflect Cancun Resort & Spa conta com quatro piscinas, incluindo uma infantil à beira-mar e uma de borda infinita exclusiva para os hóspedes adultos. No Core Zone Teens Club, os jovens de 13 a 17 anos ainda poderão curtir tardes com mesa de sinuca, pebolim e videogames.

Aula de história sobre os maias (antigos habitantes da região), pingue-pongue e outras atividades também fazem parte das atrações do hotel de Cancún, no México.

Dreams Macao Beach Punta Cana

Prezando pela exclusividade, o Dreams Macao Beach Punta Cana, com inauguração prevista para março deste ano, será o único empreendimento hoteleiro localizado na pequena Praia de Macao, classificada como uma das melhores do Caribe pela Unesco.

Ela fica no litoral noroeste da República Dominicana, próximo a Punta Cana, e é famosa pelos coqueiros ao longo de toda a faixa de areia.

As comodidades ao ar livre incluem três piscinas, sendo duas com borda infinita e vista para a praia de Macao, e um parque aquático. Na área interna, um spa e um salão de jogos complementam a diversão.

As principais praias e ilhas do Caribe

Areia branquinha, águas cristalinas e muita natureza. É isso que o viajante encontra nas praias e ilhas do Caribe. A beleza do Mar das Caraíbas também pode ser avistada de países insulares, como Costa Rica, Panamá e Jamaica. Na galeria, veja os principais destinos da região.