30/01/2020 | 07:59



Milão, a capital econômica da Itália, que enfrenta um alto nível de poluição do ar, decidiu proibir a circulação total de carros no próximo domingo, dia 2. O veto à circulação vai das 10h às 18h. O prefeito Beppe Sala, de centro-esquerda, reconheceu que a iniciativa não resolve o problema da poluição, mas pediu que todos colaborassem. Por causa da má qualidade do ar, o Conselho Municipal, equivalente à Câmara de Vereadores no Brasil, analisará um projeto de lei que barra o cigarro até ao ar livre. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.