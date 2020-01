Jovem aprendiz: bom início!

Marcela Ibelli



30/01/2020 | 00:34



O Jovem Aprendiz, voltado à contratação e a capacitação de quem tem de 14 a 24 anos, deve passar por revisão. Entre as propostas está a liberação do trabalho aos domingos e feriados, contrato com duração de mais de dois anos e realização de aulas a distância. Independentemente do rumo que tomar, é fato que é eficiente. É pontapé inicial no mercado de trabalho.

O projeto da Mercedes-Benz é o Estrelas do Amanhã. Já são mais de 180 aprendizes profissionalizados pela empresa, sendo que 25 acabaram de pegar o ‘canudo’ na fábrica de São Bernardo. “A educação é o caminho para o desenvolvimento da sociedade”, diz Fernando Garcia, vice-presidente de recursos humanos.

Historinhas em Libras

Ainda estamos engatinhando no lazer adaptado. São poucas as peças de teatro, sessões de cinema e shows traduzidos para Libras (Língua Brasileira de Sinais). Mas quando algo relacionado ao assunto acontece é necessário divulgar a aplaudir. O Sesc São Caetano terá contação de histórias para deficientes auditivos nos próximos sábados (1º, 8, 15, 22 e 29), sempre, às 12h. A entrada é gratuita.