Motorhomes: o novo jeito de viajar

30/01/2020 | 00:01



Com o conforto de uma casa, motorhome é boa pedida para quem gosta de desbravar as estradas sem perder nenhuma paisagem. Muito comum em países europeus e na América do Norte, como Estados Unidos, França e Portugal, agradam em cheio os turistas adeptos do pé na estrada. De acordo com a Mobility, plataforma pioneira na comparação de preços de locação de veículos, a procura por esse tipo de automóvel cresceu 63% no último ano, principalmente na Califórnia.



“A experiência de viajar a bordo de um motorhome é única. O veículo oferece tudo o que uma casa tem, como cama, banheiro com chuveiro e água quente, televisão, frigobar, fogão, entre outras facilidades. Isso, sem contar o conforto de poder viajar pelas melhores estradas do mundo, sem perder os detalhes de cada localidade”, afirma Oskar Kedor, CEO da Mobility.



Se você ficou animado com a possibilidade de conhecer cidades e países dirigindo, confira esse guia com tudo que precisa saber antes de colocar o pé na estrada:



O que é um motorhome? Veículo adaptado com cozinha, geladeira, micro-ondas, banheiro com chuveiro quente, pia, camas, mesa para refeições, guarda-roupa, gerador de energia, ar-condicionado, fogão etc. Ou seja, é uma espécie de casa móvel, motorizada.



Qual valor de locação? O preço depende do tamanho do veículo (capacidade para duas, três, cinco, seis ou sete pessoas), da localidade, da antecedência em que a reserva é feita e também da quantidade de dias. Em média, valores variam de US$ 70 (R$ 293) até US$ 150 (R$ 629) por dia.



Quais os requisitos para os condutores? Os motorhomes de até 3,5 toneladas exigem a CNH (Carteira Nacional de Habitação)de categoria B, além da documentação básica como passaporte e cartão de crédito com limite para caução. É recomendado também a carteira de habilitação internacional.



Onde estacionar? Antes de viajar, verifique as opções de camping pelo caminho. Pesquise, veja quais os diferenciais, preços, opções de lazer, entre outros. Para auxiliar nessa tarefa, atualmente existem inúmeros aplicativos com dicas de locais de parada e campings.



Como é a manutenção? Ao locar um motorhome, ele já virá com a manutenção em dia. Isso reduz as preocupações e permite que o viajante aproveite mais a experiência.



E o acesso a água? Sempre fique atento ao reservatório de água do veículo. O ideal é verificar a quantidade a cada parada, além de utilizar a água com cautela, para que dure o tempo necessário para chegar à próxima parada.



Quais são os melhores destinos para motorhome? A Califórnia, nos Estados Unidos, é um destino bastante procurado pelos campistas. Por possuir praias lindas e inúmeras opções de campings, a rota garante uma experiência inesquecível. Outra rota interessante no país é São Francisco, com paisagens exuberantes, opções gastronômicas sensacionais e roteiros históricos. Para quem ama uma aventura, a Rota 66 é clássica. Ottawa, capital do Canadá, também é boa opção para quem deseja conhecer locais históricos, galerias e museus. Na Europa, as principais opções são Porto, em Portugal, e Loire Valley, na França. (das Agências)



Brasileiros aderem a moda para fugir do Carnaval

Últimos dados da Organização Visit Florida mostrou que apenas nos seis primeiros meses de 2019 a Flórida recebeu 68,9 milhões de turistas. Em 2018, segundo o escritório de turismo do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, 2,2 milhões de brasileiros viajaram para lá. Uma das possibilidades de conhecer os encantos da cidade norte-americana é a bordo de um motorhome.



De acordo com a Duek Motorhomes, houve aumento significativo da procura por grupos de amigos interessados em desfrutar o Carnaval desbravando as cidades norte-americanas. “Muita gente pensa que somente famílias alugam motorhomes. Na nossa empresa detectamos aumento da procura também por grupos de amigos que querem fugir da Folia no Brasil para aproveitar as estradas e o estilo de vida norte-americano a bordo dos motorhomes. A possibilidade de rateio dos custos da viagem facilita bastante a escolha”, explica o empresário André Duek.



Pesquisa da associação de veículos RVs — ou motorhomes nos Estados Unidos – mostrou que impacto geral do setor na economia norte-americana foi de US$ 114 bilhões (R$ 478 bilhões), gerando 600 mil empregos diretos. Somente na Flórida o impacto econômico foi de US$ 3,7 bilhões (R$ 15,5 bilhões) com geração de mais de 25 mil empregos. Ou seja, o mercado de motorhomes está em franco crescimento no Estado norte-americano.



“Os brasileiros estão sempre em busca do melhor custo-benefício e de aproveitar as férias de maneira diferente, sobretudo quando o lugar escolhido é a terra do Tio Sam. Por aqui eles estão descobrindo as vantagens, inclusive financeiras, de alugar os motorhomes e explorar melhor o território norte-americano e a viagem. Muitos dizem que se trata da realização de um sonho”, explica André Duek.