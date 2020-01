Câmara de S.Caetano lançará webTV para as redes sociais

da Redação



A Câmara de São Caetano, presidida por Pio Mielo (MDB), lançará na semana que vem webTV nas redes sociais destinada à transmissão de todas as atividades da casa, desde sessões ordinárias até audiências públicas.

Batizado de TV Câmara de São Caetano, o canal – que funcionará no Facebook, YouTube e Instagram –, também contará com três programas semanais: Cidadão Pergunta, que vai ao ar todas as quartas, às 17h, em que a população fará questionamentos sobre o dia a dia do Legislativo são-caetanense; Como Faz, às quintas, às 17h, e abordará sobre os serviços públicos que a casa oferece e o passo a passo para ter acesso; e o Acontece na Câmara, às sextas, às 17h, com resumo de tudo o que rolou durante a semana, como resultado de votações de projetos aprovados pelos vereadores.

“A TV Câmara de São Caetano foi criada com o propósito de conectar o cidadão e a Câmara. Prestando um serviço de comunicação de interesse público, priorizando sempre a transparência e a imparcialidade das informações”, anunciou a casa. “Tudo, desde a redação, produção, pós-produção e divulgação, é desenvolvido dentro da nossa instituição, graças a uma parceria entre a diretoria de tecnologia da informação e a diretoria de comunicação da Câmara, sem qualquer tipo de terceirização”, informou o Legislativo.

Para ter acesso ao conteúdo, basta seguir os perfis da Câmara de São Caetano no Facebook (camarascsoficial); Instagram (@camarascsoficial) e YouTube (Câmara Municipal de São Caetano do Sul).

A primeira interação ocorrerá na terça, com a transmissão da sessão ao vivo – mecanismo já estava disponível desde o início da legislatura.