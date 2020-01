Estado confirma que alijou Diadema da Linha 18-Bronze

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 00:01



O governo do Estado confirmou à Assembleia Legislativa que alijou Diadema dos projetos de interligação do Grande ABC com a Capital por meio do Metrô. A informação está em resposta da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, chefiada por Alexandre Baldy, a requerimento formulado pelo deputado Márcio da Farmácia (Podemos), que tem base eleitoral no município diademense.

Questionada pelo parlamentar se já existiu “a inclusão do município de Diadema em algum projeto linha de Metrô”, a pasta atestou que nunca houve projeto de linha metroviária com a adesão da cidade. Encaminhado pelo secretário executivo do setor, Paulo José Galli, o documento chegou à casa em dezembro, três meses depois de Márcio enviar os questionamentos ao Palácio dos Bandeirantes.

O interesse do deputado diademense na ausência da cidade em eventuais projetos de construção de linhas metroviárias na região se deu em maio, quando enviou à pasta estadual questionamentos sobre a implantação da Linha 18-Bronze do Metrô. Márcio da Farmácia idealizou novo requerimento ao governo estadual em setembro, dois meses depois de o governador João Doria (PSDB) enterrar oficialmente a Linha 18 e anunciar a substituição do projeto por BRT (transporte rápido por ônibus, na sigla em inglês), cujo traçado também não contemplaria Diadema. Na época, o parlamentar foi criticado pelos próprios aliados da cidade, incluindo o prefeito Lauro Michels (PV), por não se engajar mais para garantir a chegada do Metrô a Diadema, município onde já foi vereador, secretário de Obras e vice-prefeito.

No segundo e último requerimento, Márcio não perguntou por que o futuro BRT também não inclui Diadema e apenas solicita cópias do projeto da Linha 18. A pasta de Baldy não só deixou de explicar a ausência do município nos projetos como apenas anexou cópias do desenho da linha que já foi enterrada pelo próprio governador.