Diadema transfere sede da Secretaria da Saúde após calote com aluguel

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 00:01



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), foi obrigado a desocupar imóvel que abrigava a sede administrativa da Secretaria de Saúde do município depois de acumular dívidas com aluguéis. O Paço garante que não houve despejo.

A gestão Lauro não revelou detalhes do passivo, mas o Diário apurou que o calote com os proprietários do prédio, localizado no Centro, chega a R$ 80,5 mil. Dados do Portal da Transparência indicam que a administração já não vinha arcando regularmente com o aluguel. No ano passado inteiro, o governo do verde pagou só dois meses: agosto e dezembro – o valor da locação é de R$ 5.750 por mês. Ou seja, dos R$ 69 mil que a administração precisava depositar para os donos do imóvel ao longo do último exercício, quitou apenas R$ 11,5 mil – menos de 12% do total.

A equipe de reportagem do Diário esteve ontem à tarde no imóvel então ocupado pela cúpula da Saúde e constatou que a mudança ainda não tinha sido concluída, mas que não havia ninguém no local. Imagens registradas mostram salas abandonadas, mas ainda com móveis, máquinas e computadores dentro. No prédio funcionava toda a estrutura administrativa da pasta da Saúde, como o gabinete do secretário, Luis Cláudio Sartori, os recursos humanos e os setores de compras e orçamento da secretaria.

O governo Lauro aumentou em 4,65% o orçamento da Secretaria de Saúde para este ano: subiu de R$ 467,3 milhões no exercício passado para R$ 489 milhões em 2020. Por causa da dívida, o Paço diademense teve de transferir a sede da pasta para anexo do Quarteirão da Saúde, um dos principais equipamentos da área no município – pertencente à Prefeitura – e onde também funciona o Pronto-Socorro municipal. A antiga sede fica em frente ao local.

OUTRO LADO

Por meio de nota, o governo Lauro negou que a secretaria tenha sido despejada do imóvel. “Diante da crise econômica que o País apresenta, Diadema, assim como diversos outros municípios, sofre com a queda de arrecadação, e alguns contratos possuem atrasos. No entanto, não há situação de despejo nesse imóvel, já que existe acordo firmado com o proprietário para desocupação do prédio tão logo a secretaria possa estar funcionando em novo endereço”, justificou o Paço. A gestão verde destacou ainda que a mudança ocorre de “forma planejada” e que trará economia às contas públicas.

Em julho de 2018, o governo Lauro Michels perdeu a sede da Secretaria de Defesa Social, também localizada no Centro, por calote no pagamento de aluguéis. Na época, a administração acumulava 11 meses atrasados, o que equivalia a quase R$ 430 mil.