Siraque deixa PCdoB de Santo André aflito

Raphael Rocha



30/01/2020 | 00:01



Há algumas semanas, cresceu a especulação em torno de um retorno do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) para o PT em Santo André. Ele, inclusive, tem conversado com vereadores e potenciais candidatos do petismo andreense. Mas essa movimentação desagradou, e muito, o PCdoB. Siraque chegou à legenda em 2017, depois de quase três décadas no PT, disposto a ser a principal liderança comunista na cidade. Sua candidatura a deputado estadual foi bem aquém da esperada – recebeu só 12.581 votos –, mas ele trabalhava o partido para este ano, com objetivo de eleger até dois vereadores. A saída implode qualquer pretensão do PCdoB na eleição, já que a transferência de Siraque acontece em período no qual são limitadas quaisquer possibilidades de reforço nos quadros partidários.

BASTIDORES

Sondagens

Diante do cenário sobre o ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB), siglas têm sondado os remanescentes do PCdoB de Santo André. Uma delas é o Avante. Também ex-petista como Siraque, Erick Eloi abriu conversas com comunistas com o objetivo de filiá-los no Avante e trazer robustez ao seu projeto de ser candidato a prefeito neste ano. A estratégia serve como antídoto à possível saída do vereador e ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) Almir Cicote, que deve se encaminhar a um partido do arco de aliados do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Vídeo indigesto

Vídeo gravado pelo prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), minimizando o papel dos vereadores não foi bem digerido pela bancada de sustentação na Câmara. No material, Atila diz que quem é responsável por obras é o prefeito e não um vereador e que não há necessidade de ser parlamentar para fazer uma reivindicação de melhoria na cidade. O vídeo foi feito justamente no período em que há possibilidade de o Legislativo analisar pedido de impeachment formulado pelo PT contra o chefe do Executivo, se baseando em crimes narrados pela Operação Trato Feito – o processo está suspenso por ordem judicial.

Crise no PSL de Mauá

Deputado federal pelo PSL paulista, Júnior Bozzella anunciou ontem a filiação do vereador Professor Betinho (DC), de Mauá, e cravou que o futuro correligionário será candidato à Prefeitura neste ano. “Ele será o próximo prefeito de Mauá”, sentenciou. Como retaliação, Davidson Rodrigues de Souza, então presidente do PSL mauaense, disse que deixará a legenda depois de “decisão sem ser comunicado”.

Reunião

Presidentes do PT das cidades da região se reuniram ontem pela manhã, em encontro comandado pelo coordenador regional do petismo, Brás Marinho, para traçar estratégias sobre a eleição deste ano. O partido deve ter candidato a prefeito em todas as cidades do Grande ABC.

Inesperado – 1

A aliança entre o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), e o ex-vice-prefeito da cidade Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), mostrada ontem por esta coluna, agitou o ambiente político do município. Muitos contestaram a postura de Dedé em dar suporte a um governo que ele tanto criticou. Uns lembraram, inclusive, que o ex-vice decidiu voltar à faculdade para cursar direito com a promessa de ter mais embasamento jurídico para contestar ações que ele considerava danosas capitaneadas por Kiko.

Inesperado – 2

Uma avaliação começou a ganhar corpo ontem em Ribeirão Pires. Se o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB) de fato desistir de disputar a reeleição, como chegou a dizer a aliados no fim do ano passado, e dar a vez ao seu vice, Gabriel Roncon (PTB), o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), entra na fila para compor a chapa com Roncon.