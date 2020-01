Presidência da Câmara foi experiência negativa, diz Pery

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 00:01



Vereador em segundo mandato na Câmara de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB) disse que, se reeleito em outubro, não tentará retornar à presidência da casa. O tucano foi mandatário do Legislativo entre os anos de 2017 e 2018.

“Experiência negativa. Não quero mais participar de presidência da Câmara no município. Fiz as mudanças necessárias, tive apoio de quase todos os vereadores e funcionários. Mas não quero mais isso. Fiz meu papel. Não soube aproveitar da publicidade positiva que fiz, cuidei do organismo como fosse minha empresa. Tomei cuidado para não magoar ninguém por ciúmes”, disse o tucano, em visita ao Diário. “Procurei ser supercorporativista com os colegas, não coloquei ninguém em saia justa. Adotei medidas que perduram, outras não. Acho que fiz meu papel.”

Entre as medidas que o tucano listou estão diminuição no contrato de locação de automóveis, redução nos custos com insumos como café. “Foram R$ 30 milhões economizados (no biênio), marca que dificilmente alguém conseguirá de novo.”

Pery se elegeu pela primeira vez em 2012, pelo antigo PPS. Retornou ao Legislativo em 2016, pelo PSDB, como vereador mais bem votado da cidade – 7.540 votos. Em ambas, porém, foi para o pleito como candidato pela oposição ao PT – à época o município era administrado por Luiz Marinho. Desta vez, entretanto, buscará nova reeleição como governista – é, aliás, líder do governo de Orlando Morando (PSDB) na Câmara. “Será um teste. Eu até avalio que minha votação vai diminuir na eleição deste ano.”

Com mandato voltado à causa animal, Pery acredita que a pulverização de candidatos com esse mote é positiva para quem tem trabalho para mostrar. “Eu costumo dizer que, em ano de eleição, candidato pega cachorrinho no colo, come ração e usa coleira. Venho trabalhando há oito anos, todos os dias, todos conhecem meu trabalho. Sou muito dedicado no que faço e faço porque gosto. Eu escolhi cuidar dos animais”, discorreu Pery, que rechaçou entrar na briga para compor a vice. “Política tem fila e há outros na minha frente, como o Marcelo (Lima, PSD).”