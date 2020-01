São Caetano amplia oferta de cursos de idiomas em 935%

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 00:03



A Prefeitura de São Caetano ampliou a oferta de vagas do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental Luiz Milani) em 935%, passando de 500 para 5.175. No total, são 4.935 oportunidades para o curso de inglês, além de 240 para o ensino de espanhol, idioma incluído neste ano. O programa, voltado aos alunos da rede municipal do ensino fundamental (1º ao 9º ano), terá inscrições abertas na segunda-feira, exclusivamente pelo site http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Conforme a administração, os 500 estudantes que ingressaram no projeto no ano passado terão suas vagas garantidas e não precisam fazer nova inscrição. A expansão das vagas visa o futuro dos estudantes, observa o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Segundo ele, os cursos de idiomas permitem que os alunos tenham melhor acesso ao mercado de trabalho quando mais velhos.

“Criamos o Celef para funcionar nos moldes de uma escola privada de idiomas, só que de forma gratuita, com o propósito de enriquecer o currículo dos alunos. O aprendizado de novas línguas permite criar novas formas de engajamento e participação em um mundo social cada vez mais globalizado e plural”, salientou.

O chefe do Executivo garantiu ainda que, dependendo da demanda, a Prefeitura pode incluir novos idiomas nos próximos anos. “O futuro dessas crianças é o futuro de nossa cidade e, nele, muitos terão empregos que ainda não foram sequer criados. A educação pública não pode se acomodar. Estamos inovando em duas frentes: com a tecnologia e com a oferta do ensino de idiomas”, explicou Auricchio.

Andrea Cristina Balilla, 44 anos, mãe de Pietra Balila Fernandes, 12, do 7º ano do ensino fundamental da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Oswaldo Samuel Massei, aluna inaugural do curso de Inglês, está “indicando o curso gratuito aos demais pais de alunos”. “Ter um curso de idiomas gratuito na rede é muito importante. As crianças já têm aulas de inglês no currículo escolar, mas um reforço na língua garante sucesso no futuro”, disse.

O investimento municipal no projeto é de R$ 350 mil, sendo R$ 200 mil para obras de adequação e R$ 150 mil para compra de mobiliários.

No caso de ocorrer número maior de inscritos em relação às vagas disponíveis, haverá sorteio público – será eletrônico e ocorrerá no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns (Rua Tapajós, 300, bairro Barcelona), no dia 19 de fevereiro.