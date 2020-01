Do Dgabc.com.br



29/01/2020 | 20:56



A quinta-feira será mais um dia de tempo instável no Grande ABC. A nebulosidade ficará variada e no final da tarde poderão acontecer pancadas de chuva isoladas que, se ocorrerem, terão intensidade de moderada a forte com raios e rajadas de vento.

A temperatura permanece alta, com mínima prevista de 20ºC e máxima de 31ºC.

A tendência é de que o tempo tenha características semelhantes tanto na sexta-feira quanto no final de semana.