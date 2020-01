Os 70 anos do Ouro Verde Popular

Ademir Medici

30/01/2020 | 00:01



“O clube leva as cores do ouro (amarelo) e do verde (das matas).”

Cf. Edélcio Cândido, jornalista, Diário, 16-3-2000.

No programa Memória na TV desta semana, a presença do Ouro Verde Popular Futebol Clube, fundado em 5 de fevereiro de 1950, no ano seguinte ao da inauguração das Casas Populares do bairro Santa Terezinha, em Santo André.

Para reviver esta história, são entrevistadas três gerações do Ouro Verde: o atual presidente, José Luiz Gomes, o vice-presidente Denis Moraes Oyakawa e o jogador Marco Hideko Furlaneto Oyakawa, o Quinho. Assistam em www.dgabc.com.br

No programa são exibidas fotos de várias épocas do Ouro Verde, e anotadas frases que dizem de perto a realidade futebolística do Grande ABC.

“Mantemos o espírito de várzea: quem paga joga”, diz o presidente José Luiz.

“O Ouro Verde é um clube tradicional que se renova. Mantém ligação com a universidade. São várias atividades entre associados e estudantes”, acrescenta Denis.

O clube tem como foco principal a formação humanística, reunindo homens e mulheres em atividades diversas. O vice Denis dirigiu uma equipe de rugby que disputou recentemente um torneio na Filadélfia.

Sr. José Luiz Bueno, aos 77 anos, identifica de improviso os jogadores perpetuados em fotos com a camisa do Ouro Verde. E faz justiça aos antigos, dos fundadores João Bueno (primeiro presidente) e Antonio Bezerra, a Wigand Rodrigues dos Santos, outro baluarte do Ouro Fino.

