29/01/2020 | 19:10



Anitta compartilhou com seus seguidores do Instagram um drama amoroso: ela revelou que está no Tinder, um aplicativo de namoro, mas não estava tendo sucesso porque as pessoas achavam que era uma conta falsa. Mas parece que o seu desabafo funcionou!

Por meio de seu Stories, ela disse:

- Gente, verificaram a minha conta no Tinder! Eu acabei de dar um match!, contou, dando risada.

Será que ela em breve conhecerá alguém?

Lembrando que, recentemente, Anitta foi vista na companhia de um dos DJs do The Chainsmokers! Além disso, ela revelou que há uma moça, fixa, com quem ela fica de vez em quando.