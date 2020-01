Amigo de príncipe Harry fala sobre decisão de se afastar da realeza

29/01/2020 | 19:10



Em entrevista à imprensa internacional, Nacho Figueras deu mais detalhes sobre o afastamento de príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, da realeza britânica. À Us Magazine, o jogador de polo, que é amigo de longa data de Harry, afirmou que essa decisão de deixar a família real não foi nada fácil.

- Conversei com Harry há alguns dias. Ele sofreu muito com todas as coisas que lhe aconteceram. Ele sofre muito com pessoas julgando-o.

Além disso, Nacho revelou qual é a prioridade do amigo neste momento.

- Ele está sendo um pai... um cara que está tentando proteger seu filhote e sua leoa do que for preciso. Ele se tornou um homem incrível, um homem que sua mãe [a falecida princesa Diana] teria orgulho.

Vale lembrar que Harry retornou para o Canadá no dia 21 de janeiro e, desde então, não foi mais visto publicamente. Ele está com a esposa, Meghan, e o filho do casal, Archie Harrison.

Kate Middleton está em pânico

E parece que Kate Middleton não está feliz com a partida de Meghan e Harry. Uma fonte contou à Us Magazine que a Duquesa de Cambridge está lidando com diversas emoções desde que o Duque e a Duquesa de Sussex anunciaram a sua independência da família real.

- Kate está em pânico e está tendo crises de ansiedade. Ela mal tem tempo para descansar e, quando tenta dormir, sua mente está constantemente acelerada.

Tenso, hein?