Regina Duarte confirma que aceitou convite para Secretaria da Cultura

29/01/2020 | 19:02



A atriz Regina Duarte confirmou há pouco que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura. A informação foi antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O anúncio de Regina foi feito rapidamente a jornalistas após ela se reunir com o presidente e ministros para comunicar a decisão. Além de Bolsonaro, ela esteve por cerca de duas horas no Palácio do Planalto com os ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Paulo Guedes (Economia) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo).

"Sim, mas agora vão ocorrer os proclamas antes do casamento", disse Regina ao ser questionada se aceitou assumir a secretaria. O edital de Proclamas é um documento que o cartório emite quando os noivos dão entrada no casamento civil.

Pouco antes, ao chegar no Palácio da Alvorada, Bolsonaro também mencionou o trâmite para falar sobre a situação de Regina no governo, que desde o convite falava que estava em fase de "noivado" com o presidente.

"Estamos na fase do proclamas", disse Bolsonaro no final da tarde, após conversar com Regina. "Está tudo certo, está caminhando. Ela está acertando as questões pessoais dela", afirmou o presidente.

Regina vai ocupar a vaga de Roberto Alvim, demitido após divulgar um vídeo em que fazia referências ao nazismo. Ela será a quarta secretária da área no governo de Bolsonaro.