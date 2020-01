Noiva de José de Abreu fala sobre a data do casamento e diz se relação sofre preconceito

29/01/2020 | 17:10



Carol Junger, noiva de José de Abreu, respondeu a algumas perguntas sobre o seu relacionamento com o ator em seu perfil do Instagram. A maquiadora, de 22 anos de idade, contou como conheceu o artista, atualmente com 73 anos.

[Nos conhecemos] numa praia do Rio de Janeiro. Começamos a conversar, logo fomos viajar e me mudei para a casa dele. Foi tudo muito rápido.

A maquiadora também entregou se sua relação com José costuma sofrer preconceito pelas idades distintas. Os dois possuem 51 anos de diferença.

Somente no Brasil e América do Sul. No resto do mundo a gente vive muito bem.

Carol ainda entregou se a diferença de idade tem algum impacto no relacionamento.

Não! O José de Abreu tem uma cabeça muito jovem e adora aprender coisas novas. Eu sempre fui responsável com minhas coisas. Crescendo, cuidei muito da minha mãe gêmea porque simplesmente tomei como minha responsabilidade. Minha mãe constantemente me dizia que eu nasci com cabeça de adulta. Tive como ótimo modelo minha irmã. Sempre tive pé no chão e corri atrás do meu. Então a gente acaba se dando muito bem.

E a data do casamento, hein?

Não sabemos ainda!, esclareceu Carol.