Audi se compromete em reduzir pegada de carbono em 30% até 2025

Da Redação

Do Garagem360



29/01/2020 | 14:48



A Audi anunciou um compromisso global de reduzir a pegada de carbono de seus veículos em 30% até 2025, quando comparado com 2015. A meta é a mensagem principal da nova campanha da marca, veiculada desde o fim de 2019, cujo o lema é “toda atitude é válida” e traz como estrela o e-tron Sportback.

“Entendemos que toda a atitude rumo à sustentabilidade é válida e estar presente em um ambiente repleto de coletividade, desperdício zero e soluções alternativas é um passo importante nesta jornada”, revela Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

Audi no Brasil

No Brasil, o primeiro veículo 100% elétrico a chegar ao mercado será o Audi e-tron SUV. Produzido na planta de Bruxelas, na Bélgica, o modelo desembarca no País até maio de 2020, e está em período de pré-venda a partir de R$ 459.990 na modalidade Venda Direta.

Os clientes que reservarem seu modelo no período terão acesso a uma valorização do usado de até R$20 mil, garantia de quatro anos de fábrica para o veículo, oito anos ou 160 mil km para a bateria, além de quatro anos de revisão inclusos. O cliente também receberá um carregador adicional para utilização residencial.

Toda atitude é válida

A campanha “toda atitude é válida” mostra um movimento que começa com indivíduos, mas que conquista o mundo. O filme começa mostrando um planeta “torto”, em que as pessoas não se mantêm retas, mas inclinadas. Contudo, conforme os protagonistas tomam uma decisão ambientalmente correta, imediatamente voltam ao seu equilíbrio.

O e-tron, em sua versão sportback, aparece também como estrela da campanha. No fim do filme, a mensagem “toda atitude é válida” é exibida e, na sequência, a Audi revela sua meta de reduzir 30% na pegada de carbono até 2025.

Fru.to e Alex Atala

No Brasil, além da veiculação da campanha nas redes sociais, a primeira ação foi o patrocínio do evento Fru.to, criado pelo produtor cultural Felipe Ribenboim e pelo chef Alex Atala, com chancela do Instituto ATÁ.

O seminário Fru.to, diálogos do alimento, é uma plataforma de engajamento e mobilização para diálogos em torno da alimentação, sustentabilidade, desafios e soluções do nosso tempo e para os próximos anos. O evento nasceu em 2018 e acontece anualmente em São Paulo.

Carros elétricos vendidos no Brasil

Na galeria, confira todos os modelos elétricos que são vendidos de maneira oficial no Brasil. Carros híbridos, por terem também um propulsor a combustão, ficaram de fora da lista.

Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BYD e5 - apenas venda direta Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Hitech e.coTech2 - R$ 68.280 Foto: Divulgação Hitech e.coTech4 - R$ 72.280 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900