O GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que é formado por técnicos de setores das prefeituras da região, anunciaram novas estratégias para o controle e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre Chikungunya. As ações foram motivadas pelo aumento do número de casos da doença na região – em 2019, foram registrados 1.591 casos em cinco cidades e duas mortes (em Mauá).

Além da iminência nas contaminações, o Grupo identificou a dificuldade de agentes comunitários de saúde para realizarem o monitoramento das larvas em resdiências na região.

Por isso, os técnicos conheceram um sistema por drones, que facilita a aplicação de produtos inseticidas em pontos de difícil acesso, de forma manual e com a capacidade de pulverização em até cinco hectares – o que equivale a 0,05 quilômetros). A tecnologia também auxilia a identificação dos focos e controles onlines.

OUTRAS AÇÕES

Em novembro do ano passado, o Consórcio também lançou a campanha regional Todos Juntos Contra o Aedes, que foi desenvolvida em todas as sete cidades com atividades educativas nas escolas municipais e estaduais, em estações de ônibus e trens, capacitação de educadores, bloqueio de criadouros e mutirão em unidades de saúde. As atividades aconteceram até o dia 7 de dezembro.

Além disso, a entidade regional recomenda que, caso um munícipe encontre foco de dengue, acione a equipe de vigilância sanitária e epidemiológica para que seja feita vistoria.

