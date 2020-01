29/01/2020 | 13:11



Jack Burns, um dos roteiristas originais do The Muppet Show, e parceiro de comédia de George Carlin em Burns and Carlin at the Playboy Club Tonight, morreu na última segunda-feira, 27, aos 86 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória.

A notícia foi confirmada pelo empresário do artista, Peter Santana, ao site Hollywood Reporter.

Kelly Carlin, filha de George Carlin, prestou homenagens no Twitter ao escrever o seguinte:

Uma peça fundamental do legado de Carlin foi para o grande clube de comédia no céu. Jack era um dos filhos da mãe mais afiados que eu conhecia. Ele moldou a mente de meu pai de maneiras únicas. Descanse em paz, Jack Burns.