Após sair da Globo, Bruna Marquezine pretende investir na carreira de influenciadora digital

29/01/2020 | 13:11



Após 17 anos, Bruna Marquezine não é mais contratada da TV Globo. A atriz fez um novo contrato - por obra - com a emissora e, agora, pretende investir em estudos no Brasil e fora do país. Segundo informações do Extra, essa decisão não é uma surpresa para os amigos próximos de Bruna, que já sabiam desse desejo antigo dela.

Além de querer ter mais liberdade para escolher seus futuros trabalhos, a beldade, que é protagonista de um novo filme, também pretende investir na carreira de influenciadora digital pelo mundo, tentando conciliar isso com os estudos. Ela aproveitaria os seus quase 38 milhões de seguidores do Instagram para promover marcas que tenham a ver com ela.

Porém, ela não pretende abandonar a atuação. Apesar de não pensar em novelas no momento, que demandam um bom tempo de dedicação, a atriz já estaria negociando a participação em um serviço de streaming.