Festival de Música em Trancoso será realizado em março

29/01/2020 | 13:19



O Festival de Música em Trancoso, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, será realizado entre os dias 14 e 21 de março. Promovido pelo Mozarteum Brasileiro, o evento terá oito noites temáticas no Teatro L’Occitane. Os espetáculos serão realizados ao entardecer, às 18h30. Os preços dos ingressos partem de R$ 100 por dia de festival.

Festival de Música em Trancoso

Divulgação Teatro L’Occitane será a sede do Festival Música em Trancoso

A programação do festival apresenta atrações de diferentes gêneros musicais, promovendo uma verdadeira interação cultural. Cada noite tem um tema diverso, para agradar a todos os gostos. Na abertura (14/3), o palco será preenchido com Música Sinfônica, com apresentação da Orquestra Acadêmica Mozarteum. Já no dia 15, o tema será noite de Ópera, com solistas internacionais.

Os visitantes poderão apreciar o cantor Toquinho executando clássicos da música popular brasileira em 16 de março e, no dia seguinte, Bossa Nova and Tango Meet Jazz. Além disso, no dia 18, o tema será From Soul to Soul e, na quinta-feira (19), será Música de Câmara, um concerto que coloca em evidência os talentos brasileiros.

Divulgação Cantor Toquinho irá tocar sucessos da música popular brasileira no dia 16

A Música Sinfônica retorna aos palcos no dia 20, com composições de músicos famosos, como Mozart e Beethoven. Para encerrar o festival, o tema será My Fair Lady (inspirado na peça teatral Pigmalião, de George Bernard Shaw), com a participação da Orquestra Jovem de Guarulhos e um elenco de solistas.

