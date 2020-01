PRF apreende em tanque de combustível de carro 7,5 quilos de haxixe

29/01/2020 | 13:00



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na madrugada desta quarta-feira, dia 29, durante abordagem a um veículo, em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná, que resultou na apreensão de cerca de 4,2 mil comprimidos de ecstasy e 7,5 quilos de haxixe.

Os policiais rodoviários federais encontraram o haxixe dividido em 14 pacotes que estavam dentro do tanque de combustível do carro. Já os comprimidos de ecstasy estavam acondicionados em sete volumes, sob o carpete e no interior de um dos bancos.

O motorista relatou aos policiais que pegou as drogas em um bairro próximo à Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, e que pretendia levá-las até a rodoviária de Londrina, no Paraná, onde faria o repasse a outra pessoa, não identificada.