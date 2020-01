Do Diário do Grande ABC



29/01/2020 | 12:03



O elenco da novela ''As Aventuras de Poliana'', do SBT, se prepara para sair em turnê para encontrar os fãs. Depois de marcar seu nome entre o público infanto-juvenil desde 2018, o programa viaja por algumas capitais do Brasil ao longo do ano com o projeto ''As Aventuras de Poliana – Ao Vivo''.

No primeiro semestre, a agenda acontece em Curitiba (29 de março), São Paulo (25 de abril) e Rio de Janeiro (9 de maio). Todo o elenco da atração fará parte dos shows, que terão direção geral de Zé Henrique De Paula, direção Musical assinada por Fernanda Maia e coreografias montadas por Gabriel Malo.

No palco, elementos originais vistos nos capítulos servem de cenário enquanto os atores, incluindo a protagonista Sophia Valverde (de Mauá), cantam ao vivo na companhia de banda e corpo de bailarinos. O repertório conta com músicas da trilha sonora da novela, além de contar com canções especiais compostas para os shows.

O compromisso em São Paulo de ''As Aventuras de Poliana – Ao Vivo'' ocorre no Ginásio do Ibirapuera. Com valores entre R$ 50 a R$ 320, os ingressos começam a ser vendidos em 4 de fevereiro, com compras na bilheteria do local ou por meio da internet.