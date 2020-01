Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint anuncia missões baseadas no filme O Exterminador do Futuro

Da Redação, com assessoria

A Ubisoft anunciou uma parceria com o StudioCanal para levar O Exterminador do Futuro ao jogo Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. O evento in-game gratuito, chamado de Terminator Live Event, estará disponível a partir de hoje (29) e vai até 6 de fevereiro para os jogadores de Xbox One, incluindo o Xbox One X, PlayStation4, Windows PC e Stadia, plataforma de games do Google.

Jogável nos modos single-player e multiplayer cooperativo, o Terminator Live Event vai disponibilizar missões, inimigos e diálogos inspirados no filme e levará o jogador a um novo local em Auroa, cenário misterioso e hostil onde será preciso enfrentar uma ameaça inesperada, bem como cyborgs T-800 nas missões diárias de guerra e interceptação.

Nas duas missões principais que serão introduzidas ao game, os usuários terão que resgatar e formar parceria com Rasa Aldwin, uma mulher vinda do futuro na esperança de interromper os planos dos Exterminadores do Futuro. Estas fases estarão disponíveis a partir de 29 de janeiro e 1º de fevereiro, respectivamente, e permanecerão no jogo após o término do evento.

Ao concluir as missões durante o evento, os gamers serão recompensados ??com itens exclusivos inspirados no filme, como um icônico traje punk, armas e veículos. Os jogadores também poderão personalizar ainda mais seus Ghosts com dois pacotes exclusivos de itens e transformá-los completamente no Exterminador ou em Kyle Reese.

