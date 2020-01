Nova modalidade da Uber: tuk-tuks chegam ao Espírito Santo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/01/2020 | 11:48



Usuários da Uber em Vitória, no Espírito Santo, poderão viajar de tuk-tuk a partir de hoje (29). A modalidade será a opção mais barata disponível na plataforma – não foi especificado o quanto mais. Desenvolvida em parceria com a empresa de aluguel Movida, a proposta é reforçar a oferta nos primeiros meses do ano, quando há aumento de demanda na cidade.

Para pedir uma viagem não é necessário baixar outro aplicativo. Basta usar a mesma conta Uber, já utilizada para solicitar carros, e garantir que o programa esteja atualizado. Assim como nas corridas de UberX, os usuários poderão optar se querem pagar via app ou com dinheiro. Os tuk-tuks são os únicos do País a circular por aplicativo.

Dirija um tuk-tuk

Para o motorista interessado em dirigir na plataforma da Uber com um tuk-tuk, basta ir até uma loja da Movida em Vitória (ES) e fazer a solicitação. É necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A ou AB. Após análise dos documentos, a aprovação sai em menos de 24 horas.

Com o intuito de incentivar a modalidade, a Movida criou uma espécie de degustação. O valor do aluguel do tuk-tuk nos três primeiros dias será cortesia. Se o motorista desistir até o início do quarto dia e devolver o veículo na loja, não terá qualquer cobrança.

Seguindo o propósito da Movida em atuar de forma sustentável, como o Programa Carbon Free, que neutraliza a emissão de CO2 dos carros alugados, todos os tuk-tuks são elétricos. Com capacidade para levar até dois passageiros por viagem, os veículos foram emplacados e seguem a legislação de trânsito brasileira.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere séries e filmes para os amantes de carros: