Ford desenvolve porcas antifurto em impressora 3D

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



29/01/2020 | 11:18



A Ford Europa está usando a impressão 3D para evitar um problema que aborrece motoristas de várias partes do mundo: o furto de rodas. A empresa desenvolveu uma tecnologia que permite personalizar as porcas de fixação, usando a voz do cliente ou detalhes do próprio veículo para criar um desenho único e extremamente difícil de copiar.

Porcas antifurto

O uso de sistemas de segurança mais sofisticados ajudou a reduzir o furto de veículos e fez com que os acessórios, como rodas de liga leve, entrassem no alvo. Para inibir essa prática foram criadas as porcas antifurto, que são aplicadas uma em cada roda e precisam de uma chave ou adaptador especial para serem parafusadas. Mesmo assim, sua proteção é limitada.

Desenho criado por voz

Junto com a EOS, empresa líder em soluções de prototipagem rápida, a Ford criou porcas de fixação com desenho baseado na voz do motorista – que assim como a íris e a impressão digital pode ser usada na identificação biométrica. Os engenheiros gravam a voz do motorista por no mínimo um segundo, dizendo algo como “eu dirijo um Ford Mustang”, e usam um software para converter essas ondas sonoras em um padrão físico. Este padrão então é transformado em um círculo e usado para desenhar o entalhe da porca e da chave.

A porca e a chave são feitas em impressoras 3D como uma peça só, em aço inoxidável resistente a ácidos e à corrosão. No final, a porca e a chave são separadas, recebem um pequeno polimento e estão prontas para o uso. O design inclui também recursos de segurança para evitar a cópia ou clonagem da peça. Os dentes internos da porca têm espaços desiguais que se alargam no fundo para evitar moldes de cera, pois o material se quebra ao ser puxado.

Além da voz, o desenho pode ser inspirado no logotipo do veículo, nas iniciais do cliente ou em temas de seu interesse, como o traçado de um autódromo famoso.

Uso ampliado

A impressão 3D, ou prototipagem rápida, dá flexibilidade aos projetos e ajuda a reduzir o peso, melhorar o desempenho e criar peças que não seriam possíveis com os métodos convencionais. Há mais de 30 anos, a Ford vem aumentando progressivamente o uso da impressão 3D para fabricar protótipos de peças e reduzir o tempo de desenvolvimento de novos veículos.

A empresa já usou essa tecnologia para criar peças do Ford GT e do Mustang GT500, além de peças especiais para carros de competição, como o coletor de admissão do Hoonitruck de Ken Block. Na linha de produção, a Ford usa a impressão 3D para criar ferramentas até 50% mais leves, que tornam as operações de montagem menos estressantes e ajudam a melhorar a qualidade dos produtos, além de equipamentos de segurança, como luvas de proteção.

—

Acessórios exóticos

E já que o assunto é sobre acessórios, confira na galeria alguns itens de gosto duvidoso.

Foto: Reprodução/AliExpress Este adesivo faz com que o limpador traseiro se transforme na cauda do gatinho. Divertido, mas não deixa de ser um acessório de gosto duvidoso Foto: Reprodução/AliExpress Este outro adesivo simula os olhos de um felino e também entra na lista Foto: Reprodução/AliExpress Já este adesivo deixa o tema animal de lado e simula que o vidro foi atingido por uma bola. CC BY-NC Foto: : BrainFlam0r on VisualHunt O aerofólio é muito comum até em versões esportivas, mas aqui o problema são as asas gigantes. Além de não fazer muita diferença na aerodinâmica, em muitos casos elas poluem ainda mais o visual do carro Foto: Reprodução/AliExpress Além de deixar o veículo com uma espécie de sabre de luz em miniatura, não tem utilidade alguma Foto: Reprodução/AliExpress Antes essa capa de banco era facilmente encontrada pelos faróis brasileiros, mas hoje está um pouco sumida. De qualquer forma, seu visual consegue piorar qualquer interior CC BY Foto: Thad Zajdowicz on Visual Hunt Exceto na animação Carros, os faróis sempre foram considerados uma espécie de olhos dos veículos. Talvez seja por isso que alguém teve a ideia de colocar cílios neles CC BY-NC-SA Foto: Late Model Restoration on VisualHunt Os relógios adicionais são úteis em carros modificados, mas o problema é quando eles são instalados por mero enfeite. Além de ser um desperdício de dinheiro, o visual sempre é polêmico CC BY Foto: : LowkeyCaptures on Visual Hunt O uso de fitas de LED nos faróis têm se popularizado nos últimos tempos e o visual é polêmico Foto; Reprodução/AliExpress Manoplas de câmbio customizadas são utilizadas há muito tempo. Seja imitando uma bola de sinuca, ou até mesmo o Super Mario, o acessório é polêmico CC BY-NC-ND Foto: jambox998 on Visual Hunt As luzes de neon fizeram sucesso na década passada, mas desapareceram. Porém, seu uso nunca foi uma unanimidade Foto: Reprodução/AliExpress Nos últimos tempos aplicar películas nos faróis têm se tornado uma customização comum. É possível achar a cobertura nos mais variados tons Foto: Reprodução/AliExpress Talvez esse acessório seja útil na hora de trocar o pneu após um furo, mas certamente deixa o veículo com um visual bem duvidoso Foto: Divulgação Outro acessório polêmico, este item deixa o porta-copos iluminado Foto: Reprodução/AliExpress É praticamente uma carteira gigante com espaço para CDS, cartões e até lenco de papel. Pode até ser útil, mas deixa o interior com visual dos anos 1990 Foto: Reprodução/AliExpress Este é um derivado das manoplas customizadas, mas é apenas uma proteção para a alavanca. Porém, não deixa de ser polêmico Foto: Reprodução/AliExpress Para combinar com a manopla, há também o proteto do cinto de segurança Foto: Reprodução/AliExpress Por último, o freio de mão não poderia ficar de fora e também tem uma proteção especial Foto: Reprodução/AliExpress Protetores de volante também não são raros, mas este com pelinhos não é dos mais bonitos Foto: Divulgação O quebra-mato pode ser muito útil em carros off-road, mas é um risco aos pedestres em caso de atropelamento Foto: Reprodução/AliExpress Entradas de ar falsas já foram utilizadas até por fabricantes, como na S10 há alguns anos. Pode até dar um ar de esportividade, mas não tem utilidade alguma Foto: Reprodução/AliExpress Este pequeno acessório, quando instalado no escapamento, simula o barulho de um motor turbo. E é só para isso que ele serve Foto: Reprodução/AliExpress Há uns anos os sticker bombs começaram a se popularizar, sempre com visual controverso Foto: Reprodução/Mercado Livre Esses tapetes de alumínio também são muito populares, principalmente pela similaridade com os acabamentos utilizados em ônibus Foto: Reprodução/AliExpress Pode até parecer de verdade, mas é um adesivo que simula um teto solar. Há ainda uma versão mais sofisticada, feita em plástico e que tenta aparecer ainda mais com um acessório real