Tyga curte o Rio de Janeiro com modelo brasileira - que está sendo apontada como nova namorada de Saulo Poncio

29/01/2020 | 11:11



Tyga aproveitou bem a sua primeira passagem pelo Brasil! O cantor realizou shows em São Paulo e depois foi para o Rio de Janeiro, onde gravou um clipe com Kevinho, visitou o Cristo Redentor e ainda participou de uma festa na casa de Ludmilla, onde foi acompanhado de Rayane Figliuzzi, uma modelo e atriz de 22 anos de idade, que se tornou sua companhia inseparável.

Segundo informações do jornal Extra, ambos foram apresentados por meio de um amigo em comum, que estava servindo como guia turístico para a equipe do rapper, durante a viagem pelo Brasil.

Os dois chegaram juntos na festinha de Lud, mas Rayane ficou em um canto, com duas amigas, sem se preocupar em se juntar ao Tyga. Mas isso não foi um problema, já que o rapper vinha o tempo todo conversar e dar atenção para ela.

Quando o dia estava amanhecendo, Tyga foi embora, junto com Rayane, e mais algumas amigas de Ludmilla. O grupo foi para a mansão que o ex de Kylie Jenner alugou, que fica na Joatinga, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com um amigo do rapper, a casa custa 38 milhões de reais.

Rayane era casada com um homem mais velho até o ano passado. O seu nome já havia surgido na mídia recentemente, pois a modelo foi apontada como a nova namorada de Saulo Poncio, que estaria apenas vivendo um casamento de fachada com Gabi Brandt por causa do filho e dos negócios que a influencer tem.