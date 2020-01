29/01/2020 | 11:10



Gusttavo Lima chocou a web ao postar esta foto, na qual aparece sem camisa na porta da mansão que construiu em sua fazenda. A casa é imensa, toda branca, cheia de pilastras e ainda tem a logomarca dele na parte da frente.

Os seguidores do sertanejo ficaram impressionados com o tamanho da casa, sendo que uma seguidora disse:

Eu me perderia aí.

Já outro brincou:

Uma pilastra dessa e eu não tenho dívidas pro resto da vida.

A mansão do cantor também foi comparada com a Casa Branca e com um templo:

Se mudou pra um templo na Grécia? Merecido demais , disse um fã.

Uma admiradora ainda constatou:

Da escada até a porta da casa dele é o tamanho de casa.