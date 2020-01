Além de Bruna Marquezine, Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari também não renovam contrato com a TV Globo

29/01/2020 | 11:10



Parece que a TV Globo continua enxugando seu time de contratados! De acordo com o jornalista Alessandro Lo Bianco, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV, a emissora tem tomado medidas para reduzir drasticamente a folha salarial de seu elenco artístico. Com isso, além de ter dispensado Bruna Marquezine recentemente, a emissora também não decidiu renovar o contrato com Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari.

De acordo com a publicação, os atores ainda não foram comunicados sobre a decisão. O intuito é que, assim como aconteceu com outros atores dispensados, o vínculo passará a existir apenas por obra, caso venham a trabalhar novamente na casa. Caio Blat, José Loreto e outros atores que estiveram em O Sétimo Guardião e se envolveram na polêmica do Surubão de Noronha também devem deixar a emissora.

Fontes revelaram ao jornalista que a Globo estaria deixando de gastar mensalmente cerca de cinco milhões de reais com a decisão de não ter mais contrato fixo com os grandes atores da dramaturgia brasileira. Além disso, autores e diretores também estariam sendo chamados para terem redução em seus salários e alteração em seus contratos.

Dois fatores estariam sendo cruciais na hora da emissora escolher quem deve continuar fixo ou não. Além do alto salário, a avaliação de desempenho e disponibilidade dos atores para a empresa também contam na hora de decidir quem fica ou não. Juliana Paes e Fernanda Montenegro, por exemplo, estão entre os nomes que seguem contratadas, logo, são exclusivas da casa.