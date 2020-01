Corpos encontrados carbonizados em São Bernardo são de uma família

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/01/2020 | 10:50



Exame necroscópico identificou que os três corpos encontrados carbonizados nesta terça-feira (28), na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, são de uma família. O casal de comerciantes Romuyuki e Flaviana Gonçalves, e o filho caçula deles, Juan Gonçalves, 16 anos, foram mortos queimados e estavam dentro do porta-malas do carro deles, um Jeep Compass, de cor azul. A filha mais velha deles, de 24 anos, prestou depoimentos à Polícia na tarde de ontem relatando que os pais não teriam problemas com pessoas suspeitas.

Na madrugada de ontem, a PM (Polícia Militar) do 6º Batalhão foi acionada e localizou um veículo em chamas, que foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. A perícia esteve no local e os corpos foram enviados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Para identificação das vítimas, os cadáveres foram levados para realização de exames na Capital.

O crime foi registrado como homicídio qualificado, incêndio, localização e apreensão de veículo pelo 1º DP (Centro), entretanto, a investigação ficou à cargo do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) do município. A delegada titular do caso, Kátia Regina Cristófaro Martins, disse que seria prematuro "expor qualquer conclusão", já que até o momento não há suspeitos identificados.

Em nota, a Secretaria de Segurança do Estado afirmou que a familiares das vítimas estão sendo ouvidos e diligências seguem em andamento para o esclarecimento dos fatos.