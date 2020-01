Maisa Silva vai estrear filme na Netflix

29/01/2020 | 10:33



Maisa Silva anunciou seu primeiro projeto com a Netflix: o filme Um Pai no Meio do Caminho. A jovem contou a novidade para o público no Tudum Festival, nesta terça-feira, 28, em São Paulo. A atriz vai interpretar Vicenza uma garota de 18 anos que mora em uma comunidade matriarcal hippie; quando a mãe viaja para Índia, ela sai em procura do pai e acaba encontrando dois pais.

"Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Netflix! Ver a reação do público ao descobrir os detalhes do meu primeiro filme original, no Tudum, todo esse carinho foi incrível, disse Maisa no evento.

Os atores Lana Condor e Noah Centineo, da franquia americana Para Todos Os Garotos Que Já Amei, também estiveram no festival e foram entrevistados por Maisa.

"Os fãs brasileiros são apaixonantes, eu pude sentir toda energia deles em me verem e eu fiquei igualmente empolgado em encontrá-los. Eles me inspiram todos os dias para continuar fazendo o que eu faço", comentou Noah, que dá vida a Peter Kavinsky na comédia romântica. "Ele são incrivelmente amáveis e eu tive um dos melhores momentos e conhecê-los foi, sem dúvida, o melhor de tudo", disse Lana que vive Lara Jean Song Covey no filme.

Tudum Festival Netflix

Com título inspirado no som da vinheta que abre as produções da Netflix, o festival de experiências começou no sábado, 25, e acabou nesta terça-feira, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Com entrada gratuita, o público pode receber os famosos "conselhos de banheiro" visto na série Sex Education, que acabou de estrear neste mês.

MC Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros anunciaram no evento a confirmação da segunda temporada de Sintonia, série brasileira mais popular de 2019.

Larissa Manoela também divulgou seu segundo filme para a Netflix. A atriz fará a personagem Lulli, uma jovem ambiciosa estudante de Medicina que, após tomar um choque de aparelho de ressonância eletromagnética, passa a ter a capacidade de ouvir os pensamentos das pessoas ao seu redor.