Após revelar que está no Tinder, Anitta lamenta falta de match: - Não é fake

29/01/2020 | 10:11



Anitta surpreendeu os internautas ao revelar na última quarta-feira, dia 28, que não está fazendo sucesso no Tinder, aplicativo de relacionamentos. No Instagram Stories, a cantora de 26 anos de idade declarou que entrou na rede social recentemente e lamentou o azar por ainda não ter dado match com ninguém.

- Gente, tô arrasada. Estou aqui usando Tinder já desde sábado, só dei dois matches, com gringo ainda. Não me responderam. Será que o povo tá achando que eu sou fake? Não é fake não! Sou eu, gente. Dá um coração aí em mim. Não dei um match, gente, já dei verdinho em várias pessoas e não dei um match ainda, reclamou.

Anitta está solteira desde agosto, quando chegou ao fim seu breve namoro com o surfista Pedro Scooby. Desde então, ela tem sido ligada a vários affairs, como Vitão e sua dançarina Ohana Lefundes, mas sem compromisso.

Na mesma rede social, a cantora também parabenizou Maluma ao postar uma sequência de fotos dos dois. O cantor completou 26 anos no dia 27 de fevereiro.

Feliz aniversário, meu amor. Te amo, te odeio, te amo novamente. Para sempre, escreveu ela na legenda.

Nos comentários diversos fãs se animaram, e teve até gente torcendo por um romance.

Só queria um herdeiro de vocês, disse uma seguidora.

Malumitta está vivo, emendou outra.

Ódio desse shipper que não vai pra frente, lamentou mais uma.

Para quem não sabe, Anitta e Maluma já viveram um affair e, após um momento afastados, voltaram a se falar quando foram jurados do The Voice Mexico.

Por fim, Anitta recorreu ao Instagram para contar uma baita novidade! Emocionada, ela compartilhou uma série de vídeos para mostrar que recebeu todas as peças da nova coleção de roupas de Beyoncé.

Aqui algo especial da minha coleção Adidas x Ivy Park. Selecionei os meus favoritos para você. Com amor e respeito, Beyoncé, dizia um cartão assinado pela cantora norte-americana.

- Eu acabei de chegar do trabalho e isso que vi. Eu ganhei toda a nova coleção da Beyoncé. Meu Deus! Sério, eu não consigo acreditar. Calças, saias, jaquetas, até mesmo as meias. Inacreditável, estou pirando! Adeus, mundo!, brincou ela. Na sequência, Anitta decidiu já vestir as roupas recebidas:

- Ainda tinha um cartãozinho assinado por ela. Estou surtando, coloquei até já um casaco para eu me sentir íntima, disse, bem-humorada.