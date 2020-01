No BBB20, Marcela descobre estratégia de Felipe e Hadson e fica chocada: Meus próximos inimigos

29/01/2020 | 10:10



O BBB20 acabou de ter sua primeira eliminação, mas as alianças e estratégias já tomaram conta do jogo! Na última terça-feria, dia 28, Chumbo foi o primeiro a deixar a casa e perdeu para Bianca, conhecida como Boca Rosa, por mais de 75% dos votos. A blogueira disse no programa ao vivo que não sabia o que estava sentindo e declarou: - Agora é página virada. Para mim, ótimo. O que passou, passou. Além dela, outros participantes também comentaram sobre a saída do surfista, como Babu, que disse: - Fui me apegando... Ele era o único que não veio armado para o Big Brother, veio para viver mesmo. Porém, o clima de despedida durou pouco e logo começaram as polêmicas!

Pouco tempo depois da eliminação, Felipe e Hadson estavam conversando com Marcela, Gizelly e Thelma sobre estratégias do jogo. Os dois brothers revelaram que eles têm o plano de ir combinando voto semema por semana, para eliminar quem eles acham que tem que sair. O ex-jogador de futebol ainda completou e disse que uma das estratégias que vão usar é Lucas mexer com as meninas que têm um relacionamento fora da casa, para que elas fiquem mal com o público. As revelações não caíram nada bem para Marcela e Gizelly, que foram conversar no quarto sobre o que tinham acabado de ouvir. A médicas disse:

- Eu quero muito esse prêmio, eu quero muito estar aqui, mas mais que tudo na minha vida eu vou sair daqui de cabeça erguida. Eu não vou machucar ninguém, o meu sucesso não depende da dor de ninguém.

Ela ainda completou com a amiga que estava chocada com o plano dos rapazes e disse que eles eram um pesadelo. - Eu não vendo a minha alma. Para homem ainda? Para macho escroto?, falou a loira. Ela ainda completou: - Para mim eles saíram de quem eu queria ser aliada para os meus próximos inimigos.

Depois do papo em que revelaram estratégias, Hadson e Felipe também foram conversar a sós. Eles chegaram a conclusão que não vão se aliar com Marcela e Gizelly. O ex-jogador de futebol disse: - Esse pessoal fraco tem que sair logo, pode acabar atrapalhando a gente. Não vai fechar com a gente até o fim, vai dar para trás. Ele ainda revelou que a história de Lucas causar problemas com as meninas que namoram era mentira, para ver se poderiam confiar nas sisters.

Por mais que fosse mentira, histórias assim já estão dando o que falar! Lucas fez massagem na Mari e ela ficou preocupada se isso iria pegar mal ou se o namorado dela, o ex-BBB Jonas, ficaria chateado com o que visse. Os outros participantes a acalmaram e falaram que não havia sido nada demais.

Mas nem só de intrigas estão vivendo os bothers e as sisters! Eles estão se divertindo bastante com brincadeiras e após o paredão não foi diferente. OS participantes estavam brincando de esconde-esconde e Felipe acabou dando um susto em Mari! Ele se escondeu dentro do armário e a morena deu um berro quando abriu a porta e o viu lá.