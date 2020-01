British Airways cancela voos para China em meio à preocupação com coronavírus

29/01/2020 | 08:30



A British Airways, empresa que integra a International Consolidated Airlines Group (IAG), anunciou nesta quarta-feira, 29, que cancelou todos os voos com destino para a China continental. A decisão tem efeito imediato.

A companhia aérea britânica disse que suspendeu os voos para Pequim e Xangai devido a preocupações com o surto de coronavírus que teve início na China, seguindo orientação do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido. Os voos para Hong Kong - território semiautônomo controlado pela China - serão mantidos, informou a empresa.

"Pedimos desculpas aos clientes pela inconveniência, mas a segurança de nossos clientes e tripulação é sempre nossa prioridade", disse a British Airways. Fonte: Dow Jones Newswires.