Dedé deixa oposição e apoia Kiko em Ribeirão

Raphael Rocha



29/01/2020 | 00:01



O que parecia improvável dá mostras de acontecer em Ribeirão Pires. Ex-vice-prefeito da cidade, Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), se aproximou do governo de Adler Kiko Teixeira (PSB). O que antes era só troca de acusações, agora são afagos públicos. Dedé estava no grupo que dá suporte ao ex-prefeito Clóvis Volpi (PL). Em 2016, foi o principal adversário de Kiko nas urnas, com críticas severas ao socialista – não raro Dedé lembrava que o rival não era de Ribeirão. Durante os três primeiros anos de gestão do socialista, sobraram questionamentos. A aliados que estranharam a recente movimentação, Dedé teria confirmado a composição, a ponto de dar suporte ao governo mesmo se Kiko não for candidato à reeleição, como se desenha – assim, Dedé daria apoio a Gabriel Roncon (PTB), atual vice-prefeito. E, com isso, estará em raia oposta a Volpi, que tentará retornar ao Paço neste ano.

Encontro

Por falar no ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (PL), ele se reuniu com o vereador de Santo André Professor Minhoca (PSDB) para falar sobre o cenário eleitoral no Grande ABC. Minhoca aproveitou a ida para Ribeirão também para se encontrar com dois vereadores da cidade: Paulo César (MDB) e Rubão Fernandes (PSD).

Posse

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, e o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, deram posse ontem ao diretor-presidente da ETCSBC (Empresa de Transportes Coletivos de São Bernardo), Ademir Silvestre, como mandatário da legenda em São Bernardo.

Candidatura

Dentro do secretariado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), outro nome ganha força para disputar cadeira na Câmara neste ano: o secretário de Segurança Pública, Coronel Carlos Alberto dos Santos, que teve longa carreira de serviços prestados à PM (Polícia Militar).